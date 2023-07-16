Банкротство VanMoof превратит электровелосипеды людей в «тыкву»

Для разблокировки велосипедов используется код, генерируемый сервером VanMoof, который вполне может стать недоступен в случае отключений серверов компании.

Для решения этой проблемы конкурирующая компания Cowboy разработала приложение, позволяющее владельцам велосипедов VanMoof генерировать и сохранять свой собственный цифровой ключ, минуя сервер VanMoof. Приложение обеспечивает прямую связь между телефоном владельца и велосипедом, что позволяет не беспокоиться о том, что услуги VanMoof будут недоступны.

Кроме того, было предложено ввести законодательное требование об автоматическом открытии исходных текстов основного программного обеспечения в случае банкротства компании, что позволит технически подкованным владельцам сохранять код на стороне стороннего сервера.