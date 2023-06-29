Банку «Тинькофф» присудили штраф за утечку персональных данных

Банк нарушил часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ и подвергся административному наказанию.

«Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении.