Банку «Тинькофф» присудили штраф за утечку персональных данных

16:02, 29 июня 2023
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Банку «Тинькофф» присудили штраф за утечку персональных данныхСумма штрафа — 70 тысяч рублей
Мировой судья судебного участка округа «Северный» в Москве оштрафовал «Тинькофф» на 70 тысяч рублей. Причина — утечка персональных данных пользователей. Об этом сообщила пресс-служба Савеловского районного суда.
Банк нарушил часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ и подвергся административному наказанию.
«Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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