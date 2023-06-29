Наука и технологии
16:02, 29 июня 2023
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Банку «Тинькофф» присудили штраф за утечку персональных данных

Сумма штрафа — 70 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка округа «Северный» в Москве оштрафовал «Тинькофф» на 70 тысяч рублей. Причина — утечка персональных данных пользователей. Об этом сообщила пресс-служба Савеловского районного суда.

Банк нарушил часть 1 статьи 13.11 КоАП РФ и подвергся административному наказанию.

«Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

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