Наука и технологии
Сегодня 17:10
Баржи-роботы станут заправщиками американских военных вертолётов
Уже изготавливается прототип
Американские военные заказали компании Sea Machines Robotics разработку баржи-робота, которая будет играть роль плавучей заправки для вертолётов и конвертопланов.
Прототип такой баржи получил обозначение SM300. Компания покажет разработку военным уже до конца года. Также в Sea Machines Robotics создадут средства управления роботами. Их можно будет контролировать на расстоянии, но они также смогут работать полностью автономно.
В основу прототипа ляжет коммерческая самоходная баржа океанского класса. К ней добавят оборудование для заправки топливом, систему позиционирования и другие датчики.
В настоящее время вертолёты взаимодействуют с десантными кораблями или береговыми базами. Баржи-роботы должны будут стать частью устойчивой экспедиционной логистической системы. Она будет работать и в «районах ограничения доступа (A2AD)».