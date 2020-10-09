Баржи-роботы станут заправщиками американских военных вертолётов

Прототип такой баржи получил обозначение SM300. Компания покажет разработку военным уже до конца года. Также в Sea Machines Robotics создадут средства управления роботами. Их можно будет контролировать на расстоянии, но они также смогут работать полностью автономно.

В основу прототипа ляжет коммерческая самоходная баржа океанского класса. К ней добавят оборудование для заправки топливом, систему позиционирования и другие датчики.

В настоящее время вертолёты взаимодействуют с десантными кораблями или береговыми базами. Баржи-роботы должны будут стать частью устойчивой экспедиционной логистической системы. Она будет работать и в «районах ограничения доступа (A2AD)».