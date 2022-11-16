Батареи электровелосипедов стали причиной 200 пожаров в Нью-Йорке

Сегодня существуют тысячи вариантов , если вы хотите приобрести электровелосипед, электроскутер или электромопед. Так, многие транспортные средства, используемые рабочими Нью-Йорка, поступают от неизвестных производителей и продаются онлайн или через небольшие магазины. Почти все эти транспортные средства работают от литий-ионных аккумуляторов, которые содержат плотно скрепленные элементы, хранящие энергию в виде легковоспламеняющихся химических веществ.

Как правило, элементы поддерживаются в синхронизированном состоянии с помощью электронной схемы, называемой системой управления батареей, или BMS, которая следит за тем, чтобы элементы не перезаряжались и не выделяли слишком много энергии одновременно. Но этот тщательный баланс может быть нарушен из-за повреждений, износа или дефектов производства, что иногда приводит к опасным последствиям.