Батареи скоро перестанут гореть

Рейчел З. Хуанг и ее коллеги разработали аккумулятор, способный выдерживать высокие температуры и не воспламеняться. Новый электролит на основе полимера включает в себя большое количество соли лития LiFSI, которая составляет 63% от общего веса. Как ни странно, она была соединена с легковоспламеняющимися молекулами растворителя, образуя “симбиотические отношения”, которые способствуют безопасности и производительности батареи.

Молекулы растворителя позволяют электролиту проводить ионы и работать на том же уровне, что и обычный электролит, а высокая концентрация солей закрепляет эти молекулы, предотвращая их испарение и, в свою очередь, возгорание. Невоспламеняющийся электролит команды был испытан в литий-ионном аккумуляторе, который мог безопасно работать при комнатной температуре вплоть до 100 °C.