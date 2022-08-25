Батарея из соли, серы и алюминия показала отличные результаты. Литий-ионные могут стать историей

Литий-ионные батареи доминировали в этой области в течение последних нескольких десятилетий благодаря своей надежности и высокой плотности энергии. Однако литий становится все более дефицитным и дорогим, а сами элементы могут быть опасными, взрываясь или вспыхивая.

Команда Массачусетского технологического института решила разработать новый тип батареи из легкодоступных и недорогих материалов. Они остановились на алюминии для одного электрода и сере для другого, дополнив их электролитом из расплавленной хлор-алюминатной соли. Все эти ингредиенты не только дешевы и распространены, но и не воспламеняются, что исключает риск пожара или взрыва.

В ходе испытаний команда продемонстрировала, что новые элементы батареи выдерживают сотни циклов зарядки и заряжаются очень быстро - в некоторых экспериментах менее чем за минуту. Стоимость таких элементов составляет всего одну шестую часть от цены литий-ионных элементов аналогичного размера.

Они не только могут работать при высоких температурах до 200 °C , но и работают лучше при более высокой температуре - при 110 °C батареи заряжаются в 25 раз быстрее, чем при 25 °C. По словам исследователей, для достижения такой повышенной температуры батареям не нужна внешняя энергия - обычного цикла зарядки и разрядки достаточно для поддержания такой температуры.