Батонокот и Чебурашка-Йода: новая нейросеть объединяет два изображения в одно

20:58, 08 ноября 2022
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Батонокот и Чебурашка-Йода: новая нейросеть объединяет два изображения в одноВы тоже можете попробовать
Нейросеть Midjourney обучили объединять в одно два изображения. И получается не коллаж, а полноценная новая картинка. Так можно «смешивать» мемы, людей, животных и т.д.
Новая функция называется Remix. Модель может совмещать как иллюстрации, созданные по текстовому запросу, так и любые другие.
Вот что будет, если, например, объединить кошку и Цири — героиню «Ведьмака»:
А это — различные миксы пользователей. Тут и есть и батонокот, и гибрид Чебурашки с малышом Йода.
Чтобы сделать собственную картинку, нужно выполнить следующее:
- Зайти на Discord-сервер Midjourney и выбрать любой канал в разделе Newcomer Rooms.
- В чате канала ввести команду /settings и в открывшемся меню включить пункты MJ Version 4 и Remix mode.
- Ввести команду /imagine и в поле prompt вставить через пробел ссылки на два изображения.
- Дождаться, когда завершится создание картинки.