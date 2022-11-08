Наука и технологии
20:58, 08 ноября 2022
1 мин.

Батонокот и Чебурашка-Йода: новая нейросеть объединяет два изображения в одно

Вы тоже можете попробовать

Нейросеть Midjourney обучили объединять в одно два изображения. И получается не коллаж, а полноценная новая картинка. Так можно «смешивать» мемы, людей, животных и т.д.

Батонокот и Чебурашка-Йода: новая нейросеть объединяет два изображения в одно

Новая функция называется Remix. Модель может совмещать как иллюстрации, созданные по текстовому запросу, так и любые другие.

Вот что будет, если, например, объединить кошку и Цири — героиню «Ведьмака»:

1 / 2

А это — различные миксы пользователей. Тут и есть и батонокот, и гибрид Чебурашки с малышом Йода.

1 / 2

Чтобы сделать собственную картинку, нужно выполнить следующее:

  1. Зайти на Discord-сервер Midjourney и выбрать любой канал в разделе Newcomer Rooms.
  2. В чате канала ввести команду /settings и в открывшемся меню включить пункты MJ Version 4 и Remix mode.
  3. Ввести команду /imagine и в поле prompt вставить через пробел ссылки на два изображения.
  4. Дождаться, когда завершится создание картинки.
Новости партнеров
Новости партнеров