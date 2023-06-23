Bayraktar, в сторону: французы представили боевой беспилотник

В отличие от традиционных аэрокосмических компаний, Turgis & Gaillard решила самостоятельно разработать AAROK, включив французские компоненты для поддержки отечественного оборонного производства.

AAROK может похвастаться продолжительностью полета более 24 часов и грузоподъемностью 1,5 тонны. Он может быть оснащен различным разведывательным оборудованием, датчиками, радаром, управляемыми боеприпасами и ракетами класса «воздух-земля».

Использование Turgis & Gaillard существующего французского оборудования и модульной конструкции облегчит более быструю сертификацию. Фанни Турджис, президент Turgis & Gaillard Group, выразила гордость за то, что представила БПЛА отечественного производства, который предлагает экономически эффективные решения для нужд вооруженных сил.