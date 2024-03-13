База пользователей ИИ-чатбота Сбера в одном лишь VK выросла в 10 раз за месяц

Ко Дню святого Валентина и Международному женскому дню пользователи GigaChat создали более 2 миллионов уникальных открыток. Помимо создания открыток, пользователи использовали GigaChat и для решения других задач, включая написание текста, рисование изображений и создание резюме.

В целом за последний месяц GigaChat получил более 12 миллионов запросов. GigaChat — это нейросетевая модель, разработанная Сбером. Модель способна отвечать на вопросы, вступать в диалоги, писать код и генерировать изображения на основе запросов пользователей.