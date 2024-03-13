База пользователей ИИ-чатбота Сбера в одном лишь VK выросла в 10 раз за месяц

Опубликовано 13 марта 2024, 12:19
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База пользователей ИИ-чатбота Сбера в одном лишь VK выросла в 10 раз за месяцИ достигла 1,7 миллиона человек
С февраля 2024 года число активных пользователей нейросетевой модели Сбера GigaChat в соцсети VK выросло в десять раз и достигло 1,7 миллиона человек, пишет CNews. Всплеск популярности можно объяснить уникальными функциями сервиса, такими как возможность генерировать персонализированные поздравительные открытки и создавать текст и изображения на основе запросов пользователей.
Ко Дню святого Валентина и Международному женскому дню пользователи GigaChat создали более 2 миллионов уникальных открыток. Помимо создания открыток, пользователи использовали GigaChat и для решения других задач, включая написание текста, рисование изображений и создание резюме.
В целом за последний месяц GigaChat получил более 12 миллионов запросов. GigaChat — это нейросетевая модель, разработанная Сбером. Модель способна отвечать на вопросы, вступать в диалоги, писать код и генерировать изображения на основе запросов пользователей.