Базовые станции в малонаселенных местах РФ станут «общими»

В чём проблема? Во многих сёлах и на отдалённых участках дорог связь есть только у одного или двух крупных операторов.

Теперь, если в деревне с населением менее 1000 человек или на определённом участке трассы работает не все четыре крупных оператора, Минцифры и Минтранс внесут эту территорию в специальный перечень. Оператор, у которого там уже есть базовая станция («донор»), будет обязан предоставить к ней доступ другим крупным компаниям по запросу.

Те, у кого нет своей инфраструктуры, должны будут обратиться с запросом в течение 30 дней. Операторы заключат договор с условиями совместного использования и порядком оплаты.