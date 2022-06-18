Базовый лагерь на Эвересте перенесут из-за таяния снега

Лагерь, который используют до 1500 человек в сезон весенних восхождений, расположен на быстро истончающемся леднике Кхумбу. Новое место должно быть найдено на более низкой высоте, где нет круглогодичного льда, сообщил BBC один из чиновников Непала.

Исследователи утверждают, что талая вода дестабилизирует ледник, а альпинисты говорят, что в базовом лагере все чаще появляются расщелины. "Мы сейчас готовимся к переезду и скоро начнем консультации со всеми заинтересованными сторонами", - сказал BBC Таранатх Адхикари, генеральный директор департамента туризма Непала.

В настоящее время лагерь находится на высоте 5 364 м над уровнем моря. Новый лагерь будет на 200-400 метров ниже, сказал Адхикари. Ледник Кхумбу, как и многие другие ледники в Гималаях, быстро тает и истончается в связи с глобальным потеплением, обнаружили ученые. Исследование, проведенное учеными из Университета Лидса в 2018 году, показало, что сегмент вблизи базового лагеря истончается со скоростью 1 м в год. Большая часть ледника покрыта скальными обломками, но есть и участки открытого льда, называемые ледяными скалами, и именно таяние ледяных скал больше всего дестабилизирует ледник.