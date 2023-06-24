Beatles выпустит свою последнюю песню: будет ли участвовать искусственный интеллект

В недавнем интервью он объяснил, что искусственный интеллект использовался исключительно для извлечения голоса Леннона из демо-записи. Вдохновением для использования искусственного интеллекта в производстве послужил документальный фильм Питера Джексона «The Beatles: Get Back».

Вообще, в индустрии сейчас растет обеспокоенность по поводу музыки, созданной искусственным интеллектом, и стриминговые сервисы, такие как Spotify, работают над тем, как решить проблему воспроизведения голосов артистов, сообщает Gizmodo.