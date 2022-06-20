Бедность и плохое образование связали с повышенной смертностью от рака

Учёные рассказали, что пациенты с более низким уровнем дохода и образования, а также те, кто живёт в регионах с более ограниченными социально-экономическими ресурсами, непропорционально плохо выживают при раке лёгких. Расовые/этнические меньшинства в США также сталкиваются с более высокими показателями смертности от рака лёгких.

Исследователи проанализировали данные за 2004-2016 годы о пациентах в возрасте 18-89 лет, у которых была диагностирована любая стадия рака лёгких. Исследователи также собрали информацию об уровне образования и дохода в районах, в которых проживали пациенты.

У людей, живущих в районах с самым низким уровнем образования и в районах с самым низким доходом, шансы обнаружить рак лёгких только на поздней стадии были на 12% и 13% соответственно выше. «Наши результаты подтверждают, что бедность является основной причиной неблагоприятных исходов рака лёгких», — отметили учёные.