Бедные дети оказались более зависимы от смартфонов

По сути, смартфоны стали самым дешёвым способом развлечения. К такому выводу пришла некоммерческая организация Common Sense Media после исследования. Выяснилось, что в семьях, где родители зарабатывают менее $35 тысяч в год, дети 8-12 лет пользуются гаджетами по 6 часов день. А вот в семьях с ежегодным доходом более $100 тысяч дети тратят на смартфоны на два часа в день меньше.

В целом, чем старше дети становятся, тем больше времени с устройствами проводят. 13-18-летние подростки из семей с низким доходом используют девайсы более 8,5 часов в день. Тинейджеры из богатых семей — почти 7 часов.

Эксперты считают, что такая закономерность появилась потому, что смартфоны стали дешёвыми. По крайней мере они могут стоить меньше, чем регулярная оплата различных секций и кружков.