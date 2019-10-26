Бедные не хотят общаться с богатыми даже в интернете

Исследователи проанализировали миллионы сообщений в Twitter, чтобы понять, как социальное расслоение отражается в интернете. По их мнению, к сегрегации в виртуальном пространстве привела именно эволюция социальных сетей.

Учёные составили карту коммуникаций пользователей в Стамбуле, Нью-Йорке и нескольких других городах США. Твиты людей сопоставили с информацией об их доходах из переписи населения. Обнаружилось, что пользователи чаще общаются с теми, чей доход примерно равен.

Кроме того, исследователи проанализировали хэштеги, используемые людьми из разных социально-экономических групп. Так, в богатых районах США жители чаще ставят метки, связанные с лайфстайл-тематикой. В бедных же популярны хэштеги о спорте, знаках зодиака и гороскопе.