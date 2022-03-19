Бедный TikTok: Власти Миннесоты запретят использование алгоритмов рекомендации на детях

Запрет на алгоритмы распространяется на платформы, имеющие не менее 1 миллиона пользователей, и гласит, что этим компаниям будет "запрещено использовать алгоритмы социальных сетей для “прицельного” контента направленного на пользователей младше 18 лет".

Существуют исключения для контента, созданного федеральными, государственными или местными органами власти, а также государственными или частными школами.

Но не всем это нравится, так, лоббисты технологической индустрии утверждают, что законопроект нарушит Первую поправку конституции США, в которой говорится о свободе слова и прессы, а также вынудит компании собирать больше данных о возрасте и местонахождении пользователей.

Компании будут получать штраф в размере одной тысячи долларов за каждое нарушение.