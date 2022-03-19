Наука и технологии
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Бедный TikTok: Власти Миннесоты запретят использование алгоритмов рекомендации на детях

Но не для государственных органов
Законодатели штата США Миннесота пытаются запретить платформам социальных сетей использовать алгоритмы для рекомендации контента лицам младше 18 лет.
Бедный TikTok: Власти Миннесоты запретят использование алгоритмов рекомендации на детях

Запрет на алгоритмы распространяется на платформы, имеющие не менее 1 миллиона пользователей, и гласит, что этим компаниям будет "запрещено использовать алгоритмы социальных сетей для “прицельного” контента направленного на пользователей младше 18 лет".

Существуют исключения для контента, созданного федеральными, государственными или местными органами власти, а также государственными или частными школами.

Но не всем это нравится, так, лоббисты технологической индустрии утверждают, что законопроект нарушит Первую поправку конституции США, в которой говорится о свободе слова и прессы, а также вынудит компании собирать больше данных о возрасте и местонахождении пользователей.

Компании будут получать штраф в размере одной тысячи долларов за каждое нарушение.

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