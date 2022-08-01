Бедным детям оказалось полезно дружить с богатыми

Исследователи из Гарвардского университета проанализировали 21 миллиард друзей в крупной соцсети. Выяснилось, что взросление в сообществе, в котором есть как богатые, так и бедные люди, может повысить шансы детей разбогатеть, когда они вырастут.

Так, если бы дети с низким уровнем экономического благосостояния росли в окружении обеспеченных сверстников, их доходы во взрослой жизни увеличились бы в среднем на 20%.