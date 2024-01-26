Бег, наклоны и скорость печати на клавиатуре: опубликованы российские стандарты спортивного программирования

Этот необычный стандарт включает в себя как физические, так и ИТ-нормативы. Участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои способности не только в написании кода, но и в выполнении физических упражнений, таких как бег, наклоны и подъемы туловища.

Среди ИТ-показателей стандарт ограничивается только скоростью набора текста на клавиатуре. Например, мальчики должны напечатать 180–190 знаков в минуту, а девочки — 160–170 знаков, в зависимости от дисциплины.

Это нововведение вызвало интерес и дискуссии среди специалистов и общественности.

Эксперты объясняют включение физических нормативов в стандарт требованиями к зрелищности и общей физической подготовке. Сравниваются с шахматами, где также присутствуют похожие нормативы, слабо связанные с конкретной дисциплиной.

В документе выделены пять дисциплин: алгоритмическое программирование, робототехника, продуктовое программирование, системы информационной безопасности и беспилотные авиационные системы.