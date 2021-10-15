Бег признали полезнее для здоровья, чем упражнения с гантелями и штангой

Группа учёных выяснила, что физическая активность, направленная на тренировку выносливости (езда на велосипеде или бег) полезнее для здоровья человека, чем упражнения на сопротивление (например, тяжёлая атлетика), пишет Medical Xpress.

Специалисты рассказали, что тренировки первого типа стимулируют циркуляцию определённых веществ внутри клеток, в результате чего может увеличиться продолжительность жизни. Также они улучшают метаболическое здоровья.

В тренировках с железом и прочих упражнениях на сопротивление подобного положительного эффекта учёные не обнаружили. Таким образом, заключили исследователи, для лучшего здоровья человеку стоит больше двигаться.