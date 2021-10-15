Бег признали полезнее для здоровья, чем упражнения с гантелями и штангой

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Бег признали полезнее для здоровья, чем упражнения с гантелями и штангойСвязано это с процессами, протекающими на клеточном уровне
Спор о том, какой вид спорта наиболее полезен, вечен. Но сейчас появились результаты исследования, которые немного сдвигают этот вопрос в сторону того, какие упражнения более благоприятны для здоровья.
Группа учёных выяснила, что физическая активность, направленная на тренировку выносливости (езда на велосипеде или бег) полезнее для здоровья человека, чем упражнения на сопротивление (например, тяжёлая атлетика), пишет Medical Xpress.
Специалисты рассказали, что тренировки первого типа стимулируют циркуляцию определённых веществ внутри клеток, в результате чего может увеличиться продолжительность жизни. Также они улучшают метаболическое здоровья.
В тренировках с железом и прочих упражнениях на сопротивление подобного положительного эффекта учёные не обнаружили. Таким образом, заключили исследователи, для лучшего здоровья человеку стоит больше двигаться.