Бекон и сосиски признали фактором развития старческого слабоумия

Кратко об исследовании учёных из Университета Лидса пишет Naked Science. Обработанное мясо — это продукты, которые, собственно, прошли обработку специальными химическими добавками, копчением, посолом. Это бекон, ветчина, сосиски, мясные консервы и т.д.

Исследователи изучали данные 493 888 британцев в возрасте 40-69 лет. Они знали, как часто эти люди потребляют различные виды мяса.

За восемь лет у 2896 участников исследования развилась деменция, а у 1006 — конкретно болезнь Альцгеймера. Это люди также были пожилыми, менее образованными и менее обеспеченными, малоподвижными, страдающими ожирением, курящими. Ещё у большинства из них был ген, связанный с приобретённым слабоумием (APOE ε4).

Тем не менее, учёные пришли к выводу, что каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день связаны с повышенным на 44% риском развития деменции.