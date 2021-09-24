Белок с названием ежа Соника оказался полезен для лечения болезни Паркинсона

У пациентов с болезнью Паркинсона мозг теряет нейроны, которые производят молекулу дофамина. Существующие методы лечения заменяют дофамин молекулой под названием L-dopa. У этого метода есть побочные эффекты — он вызывает тремор.

Учёные обнаружили, что лечение с помощью L-dopa в паре с агонистом под названием Sonic hedgehog (Shh) позволяет предотвратить тремор.

Отмечается, что ингибитором для белка является другой белок под названием Robotnikinin, отсылающий к главному врагу Соника Доктору Айво «Эггману» Роботнику.

Пока новый метод лечения проверили только на мышах и приматах.