Белок с названием ежа Соника оказался полезен для лечения болезни Паркинсона

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Белок с названием ежа Соника оказался полезен для лечения болезни ПаркинсонаУ белка есть ингибитор Robotnikinin
Команда учёных заявила, что выявила возможный новый способ лечения болезни Паркинсона и улучшения качества жизни пациентов. Исследователи использовали белок, названный в честь персонажа видеоигры Sonic the Hedgehog.
У пациентов с болезнью Паркинсона мозг теряет нейроны, которые производят молекулу дофамина. Существующие методы лечения заменяют дофамин молекулой под названием L-dopa. У этого метода есть побочные эффекты — он вызывает тремор.
Учёные обнаружили, что лечение с помощью L-dopa в паре с агонистом под названием Sonic hedgehog (Shh) позволяет предотвратить тремор.
Отмечается, что ингибитором для белка является другой белок под названием Robotnikinin, отсылающий к главному врагу Соника Доктору Айво «Эггману» Роботнику.
Пока новый метод лечения проверили только на мышах и приматах.