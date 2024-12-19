Белок впервые поймали за… охотой и поеданием мяса

Опубликовано 19 декабря 2024, 07:111 мин.
Белок впервые поймали за… охотой и поеданием мясаКровожадные
Впервые исследователи наблюдали, как калифорнийский суслик из семейства беличьих охотится, убивает и поедает мелких грызунов. Это поведение, зафиксированное в парке Брионес, опровергает представление о том, что эти животные питаются только растениями и зерном.
Это открытие стало результатом исследования, проведенного учеными из Университета Висконсин-И-Клер и Калифорнийского университета в Дэвисе. Летом 2024 года команда зафиксировала, как эти суслики охотились на полевок в 42% случаев. Пик такого поведения пришелся на начало июля, когда популяция полевок внезапно увеличилась.
Исследователи полагают, что белки приспособились использовать преимущества «пищевого бума», предполагая, что они могут быть «оппортунистическими всеядными», а не «строгими зерноядными». Такая поведенческая гибкость может помочь белкам выжить в быстро меняющейся среде.