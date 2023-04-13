Белоруссия начнёт выпускать детали для самолётов Ту-124

Белоруссия будет производить компоненты для производства лайнеров. По словам Щетько, к 2030 году планируется выйти на производство 70 самолётов Ту-214.

Как отмечается, сотрудничество между предприятиями будет осуществлено в рамках договорённостей российского и белорусского президентов, достигнутых в сфере авиастроения.