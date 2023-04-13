Белоруссия начнёт выпускать детали для самолётов Ту-124

Белоруссия начнёт выпускать детали для самолётов Ту-124Минский завод начинает сотрудничество с казанским
Руководитель отделения посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько рассказал о скором подписании дорожной карты Минским заводом гражданской авиации №407 и Казанским авиационным заводом имени Сергея Горбунова (КАЗ)на производство комплектующих для среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов Ту-214.
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Белоруссия будет производить компоненты для производства лайнеров. По словам Щетько, к 2030 году планируется выйти на производство 70 самолётов Ту-214.
Как отмечается, сотрудничество между предприятиями будет осуществлено в рамках договорённостей российского и белорусского президентов, достигнутых в сфере авиастроения.
Наш 407-й завод подписывает дорожную карту с Казанским авиационным заводом на производство комплектующих для производства самолётов Ту-214. К 2030 году этот завод планирует выйти на производство 70 самолётов Ту-214, в настоящее время он выпускает около пяти самолётов в год.