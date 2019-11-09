Белоруссия помогла Китаю создать боевые машины совершеннее российских

Автор материала комментировал прошедший в октябре в Пекине военный парад. Он отметил, что Китай смог создать свои ПГРК с помощью Минского завода колёсных тягачей. Кроме того, машины превзошли белорусские по грузоподъёмности.

В свою очередь, белорусские аналогичные машины, а именно колёсное шасси МЗКТ-79291, превосходят российскую продукцию Камского автозавода по надёжности, снаряжённой массе и грузоподъёмности.

«На создание боеспособного СКШТ (прим. специальные колёсные шасси и тягачи) России потребуются ещё годы и десятки (если не сотни) миллионов долларов. И все это время российские ракетчики, скорее всего, будут использовать белорусские СКШТ», — написано в материале Naviny.by.