Белоруссия помогла Китаю в создании военных комплексов

В материале указано, что за последние несколько десятилетий Китай получил от некоторых стран Европы множество технологий, которые помогли Поднебесной развить военную промышленность.

Речь идёт, например, о технологиях создания пусковых установок для ракет и реактивных снарядов, а также самих ракет и реактивных снарядов. В большинстве случаев методиками с Китаем делились Россия и Украина.

Белоруссия же помогла Пекину разработать собственные шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). В частности, имеются в виду различные модификации комплексов «Дунфэн».

«С помощью белорусской ракетной пусковой установки межконтинентальные ракеты нового поколения играют очень важную роль в национальной оборонной промышленности», — сказано в материале китайского издания.