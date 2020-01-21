Белоруссия решила «лететь в космос» вместе с Россией

Об этом Лукашенко сообщил на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Президент Белоруссии предложил собеседнику рассмотреть сотрудничество в космической сфере, в том числе в рамках национальных программ. При этом Лукашенко признал, что Белоруссия делает пока «не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги».

Однако космос является одним из приоритетов политики страны. Лукашенко отметил, что Москва и Минск уже имеют хорошую основу для сотрудничества в данной сфере. Президент добавил, что Россия лидирует во многих отраслях высоких технологий.

Также на встрече Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году.