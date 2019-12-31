Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

В ведомстве уточнили, что речь пока идёт не о подготовке к учениям, а лишь о переговорном процессе. Сейчас Белоруссия готовится направить миротворческое подразделение в состав итальянского контингента в миссию Временных сил ООН в Ливане. Поэтому возникла идея о возможности проведения совместных тренировок с представителями Вооружённых сил Итальянской Республики.

В ходе учений хотят повысить уровень слаженности действий подразделений в операциях по поддержанию международного мира и безопасности. Также в Минобороны заявили, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с НАТО, и это — одно из направлений внешней политики государства.

Напомним, в 1995 году Белоруссия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира».