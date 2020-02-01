Белоруссия создала собственную реактивную систему залпового огня

Сообщается, что система пока проходит предварительные испытания. Лафет установки включает 80 направляющих, а подготовка к залпу неуправляемыми снарядами С-8 занимает меньше полминуты. «Флейта» также оснащена системой управления «Альянс» и бортовым навигационным комплексом. СМИ пишут, что это повышает точность стрельбы установки и позволяет задействовать её в составе звена под руководством единого центра управления.

Дальность поражения установкой целей на земле составляет пять километров. «Флейта» будет выступать в качестве средства огневой поддержки подразделений сухопутных войск и сил специальных операций.