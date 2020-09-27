Наука и технологии
Сегодня 12:22
Белорусские «Кибер-Партизаны» взломали сайты госканалов и показали по ним видео протестов
Видео, на которых жестоко задерживают протестующих
Вчера, 26 сентября, онлайн-трансляцию вечерних новостей на сайте белорусского госканала прервали роликами об избиении и задержании протестующих. Как оказалось, ресурс взломали белорусские «Кибер-Партизаны».
Как пишет TUT.BY, на сайте Белтелерадиокомпании появились ролики телеканала «Настоящее время», Telegram-канала Nexta, Onliner, TUT.BY. В то же время в Telegram-канале «Кибер-Партизаны» опубликовали сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — её покажем мы».
Также хакеры прервали онлайн-трансляцию на сайте телеканала ОНТ. После этого онлайн-вещание на ресурсе стало недоступно, а сайт Белтелерадиокомпании перестал открываться. Отмечается, что показы новостей по телевизору не были затронуты.
Пресс-секретарь ОНТ рассказала журналистам, что факт взлома есть, и канал будет разбираться с ситуацией вместе с хостером.