Белорусские «Кибер-Партизаны» взломали сайты госканалов и показали по ним видео протестов

Как пишет TUT.BY, на сайте Белтелерадиокомпании появились ролики телеканала «Настоящее время», Telegram-канала Nexta, Onliner, TUT.BY. В то же время в Telegram-канале «Кибер-Партизаны» опубликовали сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — её покажем мы».

Также хакеры прервали онлайн-трансляцию на сайте телеканала ОНТ. После этого онлайн-вещание на ресурсе стало недоступно, а сайт Белтелерадиокомпании перестал открываться. Отмечается, что показы новостей по телевизору не были затронуты.

Пресс-секретарь ОНТ рассказала журналистам, что факт взлома есть, и канал будет разбираться с ситуацией вместе с хостером.