Белорусский оператор раскрыл требования властей по блокировке интернета

Письмо опубликовало издание Onliner. Руководство А1 признал, что сталкивается сейчас со сложностями из-за требований уполномоченных государственных органов. Последние просят снижать качество или даже временно отключать услуги доступа в сеть по всей стране или в отдельных регионах. Сообщается, что 26 августа это случилось в Минске.

В А1 отметили, что предоставят своим клиентам компенсации в связи с ситуацией. Примеру компании последуют другие операторы связи.

Руководство заявило, что ограничения доступа к услугам связи могут осуществляться на более высоком уровне без участия операторов. Так происходит потому, что внешний канал связи контролируется государством.

Напомним, после выборов президента 9 августа в Белоруссии начались протесты. СМИ писали, что во время акций у людей пропадал доступ в интернет.