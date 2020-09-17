Белорусский военный трицикл назвали «байком-убийцей»

Перевод американского материала предоставила «Российская газета». Трицикл, то есть боевую машину с тремя массивными колёсами, впервые представили в мае 2019 года на выставке военной техники MILEX в Минске.

Экипаж «Конунга» состоит из водителя и стрелка. Последний может пользоваться пулемётом Калашникова калибра 7,62 миллиметра.

Трицикл предполагается использовать для выполнения специальных операций в тылу врага, а также для доставки оборудования и боеприпасов, эвакуации раненых. Для последней задачи у «Конунга» есть надувные носилки. Трицикл также может преодолевать водные преграды. Максимальная скорость необычного транспортного средства достигает 30 километров в час.