Белые хакеры взломали автоматы для тасования карт в казино

Команда обнаружила, что самая современная версия Deckmate 2 может быть взломана путем подключения небольшого устройства к открытому USB-порту, что позволяет мошеннику изменять процесс тасования и получать информацию о порядке колоды в реальном времени через внутреннюю камеру. Кроме того, исследователи отметили, что функция хеширования, предназначенная для обеспечения целостности машины, также может быть использована для прохождения проверок при запуске измененного кода.

Несмотря на то, что в своем ответе компания отрицает наличие уязвимостей, результаты исследования IOActive свидетельствуют о возможных недостатках в стандартах оборудования для казино и обеспечении безопасности.