Белые медведи научились выживать даже без льда

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Белые медведи научились выживать даже без льдаОни смогут выжить при глобальном изменении климата
Учёные давно знали, что белые медведи сильно зависят от льда, так как именно он позволяет им охотиться. Сейчас в Арктике лёд тает, и эти крупные хищники сталкиваются с настоящей борьбой за выживание. Однако исследователи обнаружили кое-что хорошее: похоже, медведи способны адаптироваться к изменению климата и отсутствию привычного льда.
Исследование основано на данных, собранных за семь лет на юго-восточном побережье Гренландии, а также на исторических данных этого региона за 30 лет. Популяция белых медведей, которую они изучали, имеет доступ к морскому льду только четыре месяца в году. Оказалось, что животные уникальным образом приспособлены к такой окружающей среде. Генетически они сильно отличаются от других белых медведей.
Изученные животные обычно держатся гораздо ближе к дому. Они, как правило, бродят по льду внутри защищённых фьордов Гренландии и иногда уплывают на льдинах, прежде чем спрыгнуть и отправиться домой. Учёные отметили, что эти животные дают представление о том, как белые медведи могут жить в условиях изменённого климата.