Белые медведи научились выживать даже без льда

Исследование основано на данных, собранных за семь лет на юго-восточном побережье Гренландии, а также на исторических данных этого региона за 30 лет. Популяция белых медведей, которую они изучали, имеет доступ к морскому льду только четыре месяца в году. Оказалось, что животные уникальным образом приспособлены к такой окружающей среде. Генетически они сильно отличаются от других белых медведей.

Изученные животные обычно держатся гораздо ближе к дому. Они, как правило, бродят по льду внутри защищённых фьордов Гренландии и иногда уплывают на льдинах, прежде чем спрыгнуть и отправиться домой. Учёные отметили, что эти животные дают представление о том, как белые медведи могут жить в условиях изменённого климата.