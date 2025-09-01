Белый дом потребовал одобрить ИИ Grok Маска для госструктур, несмотря на конфликт

Carahsoft, крупный подрядчик правительства, уже обновила контракт, включив туда продукты Grok 3 и Grok 4. Теперь эти версии доступны на онлайн-платформе GSA Advantage, где госучреждения закупают товары и услуги.

Ранее сотрудничество с xAI оказалось под вопросом. Летом Grok вызвал скандал после того, как в ответах стал хвалить Гитлера и публиковать антисемитские высказывания. Тогда руководство GSA исключило xAI из своей программы долгосрочных контрактов. На фоне новых соглашений с OpenAI, Anthropic и Google чат-бот Маска даже не упоминался.

Сам Маск ранее активно участвовал в президентской кампании Трампа, но весной отошёл от публичной роли после конфликта с ним.