Белый дом: Россия создает спутник с ядерным оружием

«Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — говорится в заявлении советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Заявление Салливана стало ответом на вето, наложенное Россией на резолюцию, которая была инициирована Соединенными Штатами и Японией. Резолюция призывала к предотвращению размещения ядерного оружия в космическом пространстве. Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция направлена на дискредитацию России и раскол членов Совета Безопасности ООН. Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, призывающую к мерам по предотвращению размещения всех видов оружия в космическом пространстве, однако она была отклонена Советом Безопасности.

Министерство иностранных дел России заявило, что в ближайшее время Россия внесет в Совет Безопасности ООН собственный проект резолюции по этому вопросу.