Белый дом задержал запуск телескопа для поиска астероидов-убийц

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Белый дом задержал запуск телескопа для поиска астероидов-убийцУчёные возмущены
Стало известно, что администрация Байдена намерена отложить запуск инфракрасного телескопа, который мог бы искать потенциальные астероиды-убийцы. Эксперты называют этот шаг «непонятным».
Сообщается, что первоначальная дата запуска телескопа может быть сдвинута на два года, до 2028. При этом NASA уже тестирует методы изменения траектории астероидов. Однако один эксперт сказал Bloomberg, что бессмысленно тестировать такую технологию, если мы не знаем, как найти настоящие космические угрозы. А новый телескоп помог бы именно с этим.
Специалисты считают, что хоть риски тут и могут быть минимальными, но, учитывая возможность катастрофы, финансирование поиска потенциальных астероидов-убийц имеет смысл.