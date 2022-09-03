Белый дом задержал запуск телескопа для поиска астероидов-убийц

Сообщается, что первоначальная дата запуска телескопа может быть сдвинута на два года, до 2028. При этом NASA уже тестирует методы изменения траектории астероидов. Однако один эксперт сказал Bloomberg, что бессмысленно тестировать такую технологию, если мы не знаем, как найти настоящие космические угрозы. А новый телескоп помог бы именно с этим.

Специалисты считают, что хоть риски тут и могут быть минимальными, но, учитывая возможность катастрофы, финансирование поиска потенциальных астероидов-убийц имеет смысл.