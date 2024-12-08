«Белый не всегда белый»: белый холст выставили на аукцион за 1,4 млн евро

Райман, известный своим «экспериментальным» использованием белой краски, создал эту работу в 1970 году, используя эмалевые краски, предназначенные для металла, нанесенные на хлопковый холст. Со временем материалы стали настолько хрупкими, что картину больше нельзя выставлять. «Белый цвет не всегда белый», он выявляет свет, движение и текстуру, объясняет эксперт аукционного дома Симона Вихманн.

Райман, не имевший образования художника, получил известность благодаря своим неоднозначным работам, но коллекционеры продавали их за миллионы.