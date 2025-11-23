BenQ представила не только компактный, но и очень яркий проектор LU895UST

Проектор поддерживает разрешение WUXGA (1920×1200) и имеет коэффициент проекции 0,253:1. Ео можно поставить всего в нескольких сантиметрах от стены и получить изображение до 200 дюймов.

Проектор покрывает 93% цветового стандарта Rec.709 и предлагает режимы изображения для симуляций, HDR10 и sRGB. Заявленный контраст составляет 3 000 000:1.

LU895UST оснащён 2D Keystone и дополнительными инструментами выравнивания. Среди разъёмов есть два HDMI 2.0b, порт RJ45, USB-A. Есть и встроенный динамик на 10 Вт.

Одно из главных преимуществ — компактный корпус размером 327×328,3×131,6 мм. Цена модели — $ 4 799.