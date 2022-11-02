Берегите головы: неуправляемая китайская космическая ракета упадет на Землю 4 ноября

Ракета Long March 5B стартовала с космодрома Вэньчан на Хайнане в понедельник, 31 октября, доставив третий и последний модуль под названием "Мэнтянь" на китайскую космическую станцию "Тяньгун". Большинство ступеней ракет спускаются с зажженными двигателями, что позволяет увести их от населенных пунктов, но не Long March 5B. Китайское космическое агентство не приняло эту меру предосторожности в отношении своей тяжелой ракеты-носителя, оставив в значительной степени на волю случая вопрос о том, где она может приземлиться.

Поэтому теперь остается гадать, куда может упасть основная ступень. Как и в предыдущих случаях, Центр исследований орбитального входа в атмосферу и мусора (CORDS) следит за объектом и регулярно предоставляет обновленную информацию. Согласно первоначальному прогнозу компании, неконтролируемый вход в атмосферу произойдет в 14:21 по Москве в пятницу, 4 ноября. Возможная область падения станет известна за несколько минут перед входом в атмосферу.