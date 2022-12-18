Береговая охрана Японии сообщила о пуске Северной Кореей баллистических ракет

По данным Береговой охраны Японии, обе ракеты уже упали, однако официальной информации о месте падения пока не поступало. По данным правительственных источников телеканала NHK и агентства Kyodo, обе ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Японские патрульные корабли призывают суда в регионе не приближаться к фрагментам ракет, если они их обнаружат, а немедленно сообщить властями.

Кризисный штаб при офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал сбор и анализ информации, связанной с этими новыми ракетными запусками КНДР. Министерство обороны Японии также участвует в сборе и проверке соответствующих данных.