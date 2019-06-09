Береговой ракетный комплекс в Крыму признали «убийцей кораблей»

Комплекс находился на полуострове ещё в советское время. После распада СССР, он был передан ВМС Украины, однако его не использовали, и он пришёл в упадок. «Утёс» восстановила уже Россия в 2016 году.

Журналисты отмечают, что модернизированный комплекс способен противостоять нападению со стороны Чёрного моря и явно «сигнализирует о решимости Москвы удержать Крым». А противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем делают «Утёс» настоящим «убийцей кораблей». Сообщается, что дальность поражения целей этими ракетами равна 450 километрам. Есть информация, что «Утёс» могут перевооружить новыми снарядами.