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Беременные женщины оказались способны передать защиту от COVID ребёнку
У младенцев обнаружили антитела
В научном журнале JAMA Pediatrics опубликовали исследование, из которого следует, что беременные женщины могут передать защиту от COVID ребёнку.
Авторы исследования измерили количество антител к коронавирусу в крови 83 матерей из США. Также учёные обследовали новорождённых детей и выяснили, что у 87% из них были антитела. Специалисты предполагают, что антитела передались от матерей детям через пуповину. Причём неважно, наблюдались ли у женщины явные симптомы COVID-19.
Исследование также показало, что чем раньше мать заражалась COVID-19, тем выше были шансы передать антитела ребёнку. Это согласуется с тем, что антитела образуются в теле человека спустя 1-3 недели после инфицирования.
Стоит понимать, что это необязательно значит, что у всех детей переболевших матерей будут антитела.