Беременные женщины оказались способны передать защиту от COVID ребёнку

Авторы исследования измерили количество антител к коронавирусу в крови 83 матерей из США. Также учёные обследовали новорождённых детей и выяснили, что у 87% из них были антитела. Специалисты предполагают, что антитела передались от матерей детям через пуповину. Причём неважно, наблюдались ли у женщины явные симптомы COVID-19.

Исследование также показало, что чем раньше мать заражалась COVID-19, тем выше были шансы передать антитела ребёнку. Это согласуется с тем, что антитела образуются в теле человека спустя 1-3 недели после инфицирования.

Стоит понимать, что это необязательно значит, что у всех детей переболевших матерей будут антитела.