Березы оказались способны эффективно очищать почву

Пока мало что известно о том, как микропластик взаимодействует с высшими растениями. Недавние исследования показали, что микропластик попадает в корни сельскохозяйственных растений, таких как пшеница. В рамках передового междисциплинарного проекта берлинской художественной студии Studio Austen исследовательская группа из IGB и Немецкого исследовательского центра геонаук (GFZ) впервые показала, что более долговечные древесные растения поглощают и накапливают микропластик в своих тканях.

Исследователи пометили микропластиковые шарики (5-50 мкм) флуоресцентным красителем и добавили их в почву деревьев. Через пять месяцев они исследовали образцы корней с помощью флуоресцентной и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. Они обнаружили флуоресцентный микропластик в различных участках и слоях корневой системы. Процент корневых секций с частицами микропластика варьировался от 5 до 17 процентов у экспериментальных деревьев.

“Скорость поглощения микропластика и влияние на краткосрочное и долгосрочное здоровье деревьев еще предстоит изучить. Но это экспериментальное исследование показывает, что береза имеет реальный потенциал для долгосрочных решений по восстановлению почвы” - сказала Кэт Остин, ведущий автор исследования.