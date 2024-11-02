Бесконечное число обезьян не повторит Шекспира: вселенная столько не проживет

Ведущий автор исследования Стивен Удкок из Университета технологий Сиднея объяснил, что предпосылка теоремы, предполагающая бесконечное количество обезьян или бесконечное время, является вводящей в заблуждение при применении к нашей конечной вселенной.

Команда сосредоточилась на шимпанзе, наших ближайших родственниках среди обезьян, и рассчитала вероятность того, что одно из них напечатает конкретные слова или фразы за свою жизнь, продолжительность которой составляет около 30 лет, оценивая срок жизни вселенной примерно в 1 010 010 100 лет. Они обнаружили, что даже одно шимпанзе имеет всего 5% шансов напечатать слово «бананы» за свою жизнь.

(С)Читайте классику.