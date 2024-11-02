Бесконечное число обезьян не повторит Шекспира: вселенная столько не проживет

Опубликовано 02 ноября 2024, 14:151 мин.
Бесконечное число обезьян не повторит Шекспира: вселенная столько не проживетНовое исследование опровергает давнюю теорему
Недавнее исследование, опубликованное в Franklin Open, поставило под сомнение широко распространенное убеждение, основанное на теореме бесконечных обезьян, которая утверждает, что обезьяна, случайно печатающая на клавиатуре, в конечном итоге создаст полные произведения Шекспира. Исследование пришло к выводу, что шансы на то, что обезьяна или даже популяция обезьян создадут связный текст в пределах срока жизни вселенной, практически отсутствуют.
Ведущий автор исследования Стивен Удкок из Университета технологий Сиднея объяснил, что предпосылка теоремы, предполагающая бесконечное количество обезьян или бесконечное время, является вводящей в заблуждение при применении к нашей конечной вселенной.
Команда сосредоточилась на шимпанзе, наших ближайших родственниках среди обезьян, и рассчитала вероятность того, что одно из них напечатает конкретные слова или фразы за свою жизнь, продолжительность которой составляет около 30 лет, оценивая срок жизни вселенной примерно в 1 010 010 100 лет. Они обнаружили, что даже одно шимпанзе имеет всего 5% шансов напечатать слово «бананы» за свою жизнь.
(С)Читайте классику.
Источник:ScienceDirect
Автор:Максим Многословный
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