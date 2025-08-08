Беспилотник Aurora испытал систему слежения за спутниками на границе космоса

Aurora стартовала с обычной взлётной полосы на космодроме Tāwhaki, используя ракетный двигатель. При длине 4,8 м и размахе крыльев 4 м аппарат достиг скорости 1,03 Мах. На максимальной высоте была активирована система Morning Sparrow, включающая две камеры: с узким и широким углом обзора. Их изображения объединяются в стереопанораму, позволяя отслеживать низкоорбитальные и суборбитальные объекты.

Такие технологии нужны для быстрой оценки того, какие аппараты запускают другие страны или компании.

По словам главы Dawn Aerospace Стефана Пауэлла, Aurora создавалась именно для быстрых и повторных вылетов к границе космоса с полезной нагрузкой, которая не может ждать месяцы или годы до запуска.