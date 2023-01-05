Беспилотник Северной Кореи вторгся в зону у офиса президента Южной Кореи

Беспилотник Северной Кореи вторгся в зону у офиса президента Южной КореиСбить их не смогли
Северокорейский беспилотник вошел в бесполетную зону P-73, что недалеко от офиса президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Инцидент произошел 26 декабря прошлого года.
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Беспилотник пролетел над северным краем зоны, но не приближался к основным объектам безопасности, рассказал южнокорейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километра, так что был ли пролет случайным – выясняют южнокорейские власти. О проникновении дрона в зону президенту сообщил министр обороны страны на совещании по мерам борьбы с беспилотниками.
Издание пишет, что это был один из пяти летательных аппаратов, пересекших военную демаркационную линию: южнокорейские военные сбить их не смогли.