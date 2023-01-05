Беспилотник Северной Кореи вторгся в зону у офиса президента Южной Кореи

Беспилотник пролетел над северным краем зоны, но не приближался к основным объектам безопасности, рассказал южнокорейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километра, так что был ли пролет случайным – выясняют южнокорейские власти. О проникновении дрона в зону президенту сообщил министр обороны страны на совещании по мерам борьбы с беспилотниками.

Издание пишет, что это был один из пяти летательных аппаратов, пересекших военную демаркационную линию: южнокорейские военные сбить их не смогли.