Беспилотник впервые раздал беспроводной интернет

В проекте реализовали LTE-связь. Она была достаточно стабильна, чтобы установить международный видеозвонок. В нём, кстати, поучаствовал Винтон Серф — «отец интернета», один из разработчиков стека протоколов TCP/IP.

Беспилотный летательный аппарат, который использовали в эксперименте, рассчитан на длительное пребывание в воздухе. Он удержался в суровых условиях: при температуре -73 градуса по Цельсию и скорости ветра в 30 метров в секунду.

Как только LTE-соединение было установлено, организаторы проекта совершили видеозвонок. Участники его общались между собой с помощью обычных смартфонов. Сообщается, что видеозвонок прошёл в высоком разрешении и с малой задержкой. Какова была скорость передачи данных, неизвестно.