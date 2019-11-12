Наука и технологии
Сегодня 18:50
Беспилотник Яндекса врезался в обычный автомобиль
Пострадавших нет
СМИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием беспилотника «Яндекса» и легкого автомобиля. В аварии никто не пострадал.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба «Яндекса». Инцидент произошёл на западе столицы, в районе Аминьевского шоссе.
Сообщается, что беспилотник находился под контролем водителя-испытателя, и авария произошла именно по его вине. Оба автомобиля в итоге получили незначительные повреждения, а из людей, к счастью, никто не пострадал. Водителя беспилотника временно отстранили от испытаний.
Напомним, тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования началось в Москве летом. В целом же, испытания беспилотников Яндекс проводит уже два года, и за это время произошло несколько случаев ДТП по вине других водителей.
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