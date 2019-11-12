Беспилотник Яндекса врезался в обычный автомобиль

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба «Яндекса». Инцидент произошёл на западе столицы, в районе Аминьевского шоссе.

Сообщается, что беспилотник находился под контролем водителя-испытателя, и авария произошла именно по его вине. Оба автомобиля в итоге получили незначительные повреждения, а из людей, к счастью, никто не пострадал. Водителя беспилотника временно отстранили от испытаний.

Напомним, тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования началось в Москве летом. В целом же, испытания беспилотников Яндекс проводит уже два года, и за это время произошло несколько случаев ДТП по вине других водителей.

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