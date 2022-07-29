Беспилотник Zephyr летает над землей уже 43 дня

Этот полет побил предыдущий рекорд Zephyr - 25 дней и 23 часа, установленный в августе 2018 года. Согласно заявлению армии США, в ходе последнего полета Zephyr достиг ряда дополнительных вех, включая первый полет над водой, первый полет в международном воздушном пространстве, самый продолжительный непрерывный полет под управлением спутниковой связи и самый дальний полет от точки запуска.

Zephyr имеет узкий, почти скелетный фюзеляж и крылья с размахом в 25 метров. Несмотря на большие размеры, беспилотник изготовлен из легких композитных материалов из углеродного волокна, что позволило снизить его общий вес всего до 75 кг.

Он может нести широкий спектр полезной нагрузки весом до 22,5 кг, включая оптические, инфракрасные, LIDAR и гиперспектральные датчики, радары с синтезированной апертурой (SAR), и даже системы раннего предупреждения. Поскольку беспилотник работает на высоте около 21 км, он способен наблюдать за территорией на земле размером 20 на 30 км.