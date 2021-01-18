Беспилотники будут приносить американским военным боеприпасы на поле боя

Как пишет «N + 1», Армия США опубликовала запрос на информацию о таких дронах. Американские военные намерены взять их на вооружение к 2026 году.

Такой беспилотник должен иметь массу менее 590 килограммов и грузоподъёмность до 363 килограммов. Дальность действия аппарата должна составлять не менее 177 километров. Ещё одно требование к беспилотнику — чтобы его можно было подготовить к работе не более чем за 15 минут.

Также дрон должен иметь возможность автоматически взлетать, садиться и лететь по заданному маршруту в условиях подавления сигналов GPS. Конструкция у аппарата должна быть модульная.